أسعار العملات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، استقراراً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، والذي يعرض حركة أسعار العملات أمام الجنيه المصري على مدار تعاملات اليوم تحديث في لحظي.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي، فى البنك المركزي المصري نحو 48.64 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري بداية اليوم ، نحو 52.53 جنيه للشراء و52.69 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 63.16 جنيه للشراء و63.34 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الفرنك السويسري ، مقابل الحنيه المصري ، مستهل تعاملات اليوم الأربعاء ، في البنك المركزي المصري نحو 56.09 جنيه للشراء و 56.26 جنيه للبيع.

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 31.70 جنيه للشراء و 31.80 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.81 جنيه للشراء و 6.83 جنيه للبيع.

وعن أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري بداية اليوم ، و أكثرها تداولا في البنوك المصرية (الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي) فشهدت حالة من الهدوء والاستقرار بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.95 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع.

جاء سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 158.51 جنيه للشراء و159.06 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.24 جنيه للشراء و13.28 جنيه للبيع.