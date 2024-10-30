تجديد حبس فتاة أجنبية بتهمة ممارسة الدعارة في القاهرة الجديدة

أمرت جهات التحقيق، بتجديد حبس فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بتهمة ممارسة الدعارة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث تم ضبطها تمارس أعمال منافية للآداب رفقة صيدلي داخل كمبوند في منطقة القاهرة الجديدة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية في رصد معلومات تفيد قيام سيدة بممارسة أعمال منافية للآداب العامة داخل شقة بالقاهرة الجديدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب من القبض على المتهمة ومعها راغب متعة حرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.