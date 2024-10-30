اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 26 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، مشيرين إلى أنه طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

كما يشهد اليوم الأربعاء، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ورياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 15 درجة، وعلى جنوب الصعيد 31 للعظمى والصغرى 17 درجة.