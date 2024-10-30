إعلام عبري: رئيس القيادة المركزية الأمريكية وكبار مستشاري بايدن يزورون إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريلا، وكبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن بريت ماكجورك وعاموس هوكشتاين سيزورون إسرائيل خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن رئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايل كوريلا، سيبحث خلال الزيارة آخر تطورات الهجوم الإسرائيلي على إيران والرد المحتمل.

وفي سياق متصل، قال مسئول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن بريت ماكجورك وعاموس هوكشتاين سيصلان إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين لمناقشة وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وأكد المسؤول أن المسئولين الأمريكيين سيقدمان اقتراحًا رسميًا لوقف إطلاق النار في محاولة لإبرام صفقة يقول المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون إنه يمكن الانتهاء منها في غضون أسابيع.