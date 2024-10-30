ads
الأربعاء 30 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل إثر إطلاق صاروخ أرض-أرض من لبنان

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن صفارات الإنذار دوت في وسط وشمال إسرائيل بسبب صاروخ أرض-أرض عبر من لبنان، لكنه تفكك في الجو.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن بيان الجيش، إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ولم يتم إجراء أي تغييرات على المبادئ التوجيهية الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية.
وفي بيان آخر، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن شظايا طائرة بدون طيار أصابت مبنى في نهاريا، وألحقت به أضرارًا دون إطلاق صفارات الإنذار، وأضاف أن التحقيق يجري في الحادث وأن قوات الأمن تتواجد حاليا في المنطقة.
 

صفارات الإنذار إسرائيل لبنان صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل الجيش الإسرائيلي