صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل إثر إطلاق صاروخ أرض-أرض من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن صفارات الإنذار دوت في وسط وشمال إسرائيل بسبب صاروخ أرض-أرض عبر من لبنان، لكنه تفكك في الجو.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن بيان الجيش، إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ولم يتم إجراء أي تغييرات على المبادئ التوجيهية الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية.

وفي بيان آخر، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن شظايا طائرة بدون طيار أصابت مبنى في نهاريا، وألحقت به أضرارًا دون إطلاق صفارات الإنذار، وأضاف أن التحقيق يجري في الحادث وأن قوات الأمن تتواجد حاليا في المنطقة.

