أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

استقرت سعر الذهب في محلات، وأسواق الصاغة المصرية بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 استقرارا نسبيا، مع استمرار حالة التذبذب المسيطرة علي حرمة سوق الذهب هذه الأيام والتي شهدت سلسلة من الارتفاعات، متأثرة بالتغيرات في السوق العالمية نتيجة الأحداث والتوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا ترقبا للانتخابات الأمريكية الوشيكة.

سجل سعر جرام الذهب عيار "21 “ الأكثر إقبالا وانتشارا في الأسواق المصرية” اليوم الأربعاء 3750 جنيهًا للبيع 3730 جنيها للشراء، وبعد إضافة المصنعية، يبلغ حوالي 3860 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 “ أعلى وأغلى الأعيرة المتداولة في السوق المصرية” بداية اليوم إلى 4285 جنيها، مقابل 4262 جنيها للشراء، ومع إضافة المصنعية، يصل سعره إلى 4370 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار “18” في الصاغة المصرية اليوم، 3214 جنيها للبيع 3197 جنيها للشراء، ليسجل بعد إضافة المصنعية، إلى نحو 3360 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، بداية اليوم نحو 2507 جنيهات، مقابل 2493 جنيها للشراء، بينما سعره بالمصنعية يصل إلى 2660 جنيها .

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 21، والذي يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ، بداية اليوم 30000 جنيها للبيع، مقابل 29840 جنيها للشراء.

وعن سعر الذهب بالدمغة و المصنعية، فتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية و الدمغة في محلات الصاغة بين 30 و 65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، و باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وبالنسبة لأسعار سبائك الذهب ، فقد استقرت السبائك بشكل نسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء ، ليسجل سعر السبيكة وزن 100 جرام حوالي 427300 جنيه، بينما بلغ سعر السبيكة وزن 20 جراما حوالي 85390 جنيها.

وعن أسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية اليوم ، تراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق العالمية، حيث بلغ سعر الأونصة حوالي 2770 دولارا للبيع و2769 دولارا للشراء،هذا التراجع يعكس تقلبات الطلب العالمي على الذهب، ويُنتظر أن تؤثر هذه التغيرات على السوق المحلية خلال الأيام المقبلة.