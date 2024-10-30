نجوم الفن ينعون الفنان الراحل مصطفى فهمي

بعد الإعلان عن خبر وفاة الفنان الكبير مصطفى فهمي، حرص مجموعة كبيرة من نجوم الفن على التعبير عن حزنهم وذلك من خلال حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفنانة إلهام شاهين: "خبر مؤلم وحزين جدا جدا جدا .. غاب عنا الفنان الجميل مصطفى فهمي .. صديق العمر الذي تشاركنا معا أجمل الأعمال في السينما والتليفزيون على مدى عمرنا .. كان من أجمل وأرقى الناس فنا وخلقا والتزاما .. وذوق وإنسانية ومحبة لكل الناس".

وأضافت: " أجمل ذكريات في أجمل أعمال .. مكان في القلب .. إمرأة و ثلاث وجوه .. قصة الأمس .. قضية معالي الوزيرة .. حب في غرفة الإنعاش .. فرسان آخر زمن .. خادمة ولكن".

واختتمت: "سأفتقدك جدا جدا يا صديق العمر ورفيق النجاح وأجدع وأطيب وأرق القلوب.. الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة يارب".

بينما قال النجم الشاب محمد إمام عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله.. خالص عزائي لكل أسرة الفنان القدير مصطفى فهمي.

وقال النجم كريم عبدالعزيز: ببالغ الحزن والأسى نعزي أنفسنا ونعزي الفنان الكبير أستاذ حسين فهمي لوفاة شقيقه الفنان القدير مصطفى فهمي والذي وافته المنيه بعد صراع طويل مع المرض.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

وقال النجم محمد رمضان من خلال حسابه الرسمي على منصة اكس: إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب يملؤها الحزن، أنعى الفنان القدير ‎مصطفى فهمي، فقدنا اليوم رمزًا من رموز الفن والإبداع، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر منصة (اكس) أيضا، قال النجم أحمد السقا: ‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله .. الفنان القدير مصطفى فهمي في ذمة الله".

بينما قال أكرم حسني: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. الفنان الكبير مصطفى فهمي في ذمة الله.

يذكر أن مصطفى فهمي توفي منذ قليل عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع قصير مع المرض.

