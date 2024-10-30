ads
الأربعاء 30 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سيطرت حالة من الهدوء والاستقرار على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بداية تداولات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، في جميع البنوك الحكومية والتجارية العاملة في مصر.

سجل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 48.64 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي بداية اليوم، في البنك الأهلي المصري وصل إلى 48.64 للشراء و48.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.70 جنيه للشراء و48.80 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري سجل 48.64 جنيه للشراء و48.73 جنيه للبيع.
 وصل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني إلى حوالي 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية 48.66. جنيه للشراء و48.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار الآن في بنك قناة السويس 48.68 للشراء و48.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر وصل إلى 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الإفريقي الدولي سجل 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية وصل إلى 48.66 جنيه للشراء و48.76 جنيه للبيع .
 وسجل سعر الدولار في كريدي أجريكول سجل 48.66 جنيه للشراء و48.76 جنيه للبيع.

 في بنك نكست “الاستثمار العربي سابقا” سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف  الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع .
وبلغ سعر الدولار في بنك البركة سجل 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بنك فيصل الإسلامي عند 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع. 

سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار في البنوك المصرية اسعار الدولار اسعار الدولار اليوم أسعار الدولار في مصر اليوم