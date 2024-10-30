أسعار الدولار اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

سيطرت حالة من الهدوء والاستقرار على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بداية تداولات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، في جميع البنوك الحكومية والتجارية العاملة في مصر.

سجل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 48.64 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي بداية اليوم، في البنك الأهلي المصري وصل إلى 48.64 للشراء و48.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.70 جنيه للشراء و48.80 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري سجل 48.64 جنيه للشراء و48.73 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني إلى حوالي 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية 48.66. جنيه للشراء و48.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار الآن في بنك قناة السويس 48.68 للشراء و48.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر وصل إلى 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الإفريقي الدولي سجل 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية وصل إلى 48.66 جنيه للشراء و48.76 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار في كريدي أجريكول سجل 48.66 جنيه للشراء و48.76 جنيه للبيع.

في بنك نكست “الاستثمار العربي سابقا” سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة سجل 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بنك فيصل الإسلامي عند 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع.