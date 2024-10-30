كايسيد يشارك بمنتدى الحوار بين الأديان في مانيلا

عقد منتدى الحوار بين الأديان، جلسته الافتتاحية حول المرأة والسلام والأمن في مانيلا، الدور المحوري للمرأة في بناء السلام.

ألقت الدكتورة إليزابيث كلارك، من مركز الدراسات القانونية والدينية بجامعة بريغهام يونغ، الضوء على أهمية المرأة كعنصر لا غنى عنه لتحقيق السلام المستدام، مشيرة إلى أن الدين يمثل دافعًا أساسيًا لدورها في هذا المجال.

من جهتها، قدمت مايا سكر، مسؤولة برنامج كايسيد في المنطقة العربية، أمثلة ملهمة من مبادرات كايسيد، من أبرزها منصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي (IPDC)، التي تسعى إلى تمكين النساء في المنطقة العربية لقيادة مسارات السلام.

وقد أضافت مساهمات عضوات المنصة، سميرة لوقا وهند قبوات، عمقًا للنقاش، حيث خلص المشاركون إلى أن تمكين المرأة في بناء السلام يتطلب توفير الحماية والحرية لها لممارسة معتقداتها، بما يعزز دورها ويضفي رؤية قوية على جهود السلام حول العالم.

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