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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

توفي قبل نقله للمستشفى.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مصطفى فهمي

الفنان مصطفى فهمي
الفنان مصطفى فهمي
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توفي الفنان مصطفى فهمي عن عمر يناهز الـ 82 عامًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 82 عامًا.

الفنان مصطفى فهمي

وتدهورت حالة الفنان مصطفى فهمي الصحية، أمس الثلاثاء، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بالمهندسين وخرج ظهر أمس بعد خضوعه لفحوصات طبية.

وفاة الفنان مصطفى فهمي

وفي المساء تلقى المستشفى اتصالاً مُجددًا من أسرة الراحل تطلب حضور سيارة إسعاف لنقله ولكن قبل وصولها كان قد توفى.

ورحل عن عالمنا، فجر اليوم الأربعاء، الفنان مصطفى فهمي، بعد صراع مع المرض، حيث خضع مؤخرًا لعملية جراحية دقيقة بعد تشخيص إصابته بورم في المخ.

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