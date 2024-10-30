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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

«الشقي والدنجوان».. مصر تودع حسن يوسف ومصطفى فهمي في أقل من 24 ساعة

الفنان مصطفى فهمي
الفنان مصطفى فهمي وحسن يوسف
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ودّع المصريون ونجوم الفن كلا من الفنان حسن يوسف والفنان مصطفى فهمي، وذلك في أقل من 24 ساعة الماضية، حيث أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان القدير مصطفى فهمي والملقب بـ«دنجوان السينما المصرية» عن عمر يناهز 82 سنة، شقيق الفنان الكبير حسين فهمي، الرئيس الحالي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يشار إلى أن الفنان مصطفى فهمي قد تدهورت حالته الصحية خلال الساعات الماضية، بعد إجراء عملية جراحية دقيقة لإزالة ورم سرطاني في المخ.

كما رحل عن عالمنا الفنان حسن يوسف بعد أن غيّبه الموت عن عمر ناهز 90 عامًا، قدم خلالها مشوارًا فنيًا ثريًا ومتنوعًا، وودعه المصريون ونجوم الفن من مسجد الشرطة، أمس الثلاثاء، في مدينة الشيخ زايد على أطراف القاهرة.

وكان من بين الحضور في صلاة الجنازة كل من الفنانين، شهيرة، ميرفت أمين، ميريهان حسين، إيهاب فهمي، وغاب نقيب المهن التمثيلية الفنان الدكتور أشرف زكي، بسبب أداء العمرة مع أسرته.

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