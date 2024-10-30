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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان مصطفى فهمي عن عمر ناهز 82 عامًا

البوابة نيوز
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رحل عن عالمنا، منذ قليل، الفنان مصطفى فهمي، عن عمر 82 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث خضع مؤخرًا لعملية جراحية دقيقة بعد تشخيص إصابته بورم في المخ.

وكانت الفنانة عايدة رياض قد كتبت على صفحتها الخاصة على “فيسبوك”: "الفنان مصطفى فهمي في ذمة الله".

وفاة مصطفى فهمي

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي كانت مشاركته في بطولة فيلم «السرب» الذي عُرض مؤخرا بالسينمات، وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الإيرادات، وشارك في بطولته كل من أحمد السقا، دياب، شريف منير، عمرو عبدالجليل وكوكبة من النجوم، من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

الفنان مصطفى فهمي

أما في السينما، فقد عُرض له مؤرخا فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وغادة عادل، وعدد كبير من النجوم.

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