بالصور.. الحماية المدنية تسيطر على حريق محل هواتف محمولة في بورسعيد

سيطر رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، على حريق نشب بمحل بيع مستلزمات وخدمات هواتف محمولة بمنطقة شارع النصر.

تلقت الحماية المدنية بلاغًا باندلاع النيران بمحل بيع مستلزمات وخدمات هواتف محمولة بمنطقة شارع النصر، فانتقل رجال الحماية المدنية وبرفقتهم سيارتين إطفاء إلى مكان البلاغ، ونجحوا في السيطرة على الحريق قبل انتقال ألسنة اللهب إلى محال مجاورة أو العقار المتواجد فيه المحل.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، وحُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

img_1730245288035

img_1730245254895