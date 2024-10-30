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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بوروسيا دورتموند يودع كأس ألمانيا بالهزيمة من فولفسبورج

مباراة بوروسيا دورتموند
مباراة بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج
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ودع فريق بوروسيا دورتموند منافسات بطولة كأس ألمانيا، بعد الهزيمة من فولفسبورج بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب فولكسفاجن أرينا، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد محاولات عديدة من اللاعبين، أبرزها كرة ماكسمليان بيير لاعب بوروسيا دورتموند في الدقيقة 14.

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وفي الشوط الثاني، استمر دورتموند في الضغط على مرمى فولفسبورج لخطف هدف الفوز، لكن باءت كل المحاولات بالفشل، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين لتحديد المتأهل إلى دور الستة عشر من كأس ألمانيا.

ومع بداية الشوط الإضافي الأول، باغت فولفسبورج، بوروسيا دورتموند بكرة في الدقيقة 93 عن طريق تياجو توماس.

وسجل جوناس ويند هدف فوز فولفسبورج على بوروسيا دورتموند في الشوط الإضافي الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 117 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة، تأهل فولفسبورج إلى دور الـ16 من بطولة كأس ألمانيا على حساب بوروسيا دورتموند.

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