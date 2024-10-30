بايدن يعبر عن قلقه إزاء "تراجع جورجيا عن الديمقراطية"

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه إزاء الأحداث في جورجيا حيث تستمر الاحتجاجات على نتائج الانتخابات البرلمانية في أعقاب رفض المعارضة الاعتراف بفوز الحزب الحاكم.

وقال بايدن في بيان له بهذا الصدد، نشر أمس الثلاثاء: "أنا قلق للغاية إزاء التراجع الأخير للبلاد عن الديمقراطية".

وأعرب بايدن عن قلقه إزاء القانون حول التأثير الأجنبي تبناه البرلمان الجورجي مؤخرا، والذي اعتبره بايدن "نسخة من القوانين الروسية" حول "العملاء الأجانب".

وأشار بايدن إلى أن الانتخابات التشريعية في جورجيا "رافقتها مخالفات كثيرة واستغلال للموارد الإدارية وتخويف وإجبار للناخبين".

يذكر أن الانتخابات البرلمانية جرت في جورجيا يوم 26 أكتوبر الجاري، وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن فوز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم منذ 12 عاما، بحصوله على نحو 54% من الأصوات.

وأعلنت أحزاب المعارضة عدم اعترافها بنتائج الانتخابات، متهمة السلطات بتزويرها. وأعربت رئيسة الدولة سالومي زورابيشفيلي عن دعمها للمعارضة.

واعتبارا من يوم الاثنين 28 أكتوبر الجاري تشهد العاصمة الجورجية تبيليسي احتجاجات في وسط المدينة بالقرب من المباني الحكومية.