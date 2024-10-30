ads
الأربعاء 30 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: سنكون على وفاق مع الصين وروسيا ولن تكون هناك حرب عالمية ثالثة

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "ستكون على وفاق" مع الصين وروسيا وستتجنب حرب عالمية ثالثة في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب أمام أنصاره والصحفيين في مقره بمار إي لاغو في ولاية فلوريدا، الثلاثاء: "نحن لن نذهب إلى الحرب. ولن تكون لدينا حرب عالمية ثالثة".

وتابع: "ونحن سنكون على وفاق مع الصين. وسنكون على وفاق مع روسيا. وسنكون على وفاق مع الجميع".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل، حيث سيتنافس على منصب الرئاسة الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي، مرشحة الديمقراطيين كامالا هاريس.

دونالد ترامب الصين روسيا حرب عالمية ثالثة