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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يشكر الشيخ محمد بن زايد على إنهاء أزمة ثلاثي الزمالك

الكابتن حسين لبييب
الكابتن حسين لبييب
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أصدر نادي الزمالك بيانا يؤكد فيه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، أنه تلقى بكل التقدير والإجلال الأمر السامي بالعفو عن أعضاء بعثة النادي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم المجلس باسم الملايين من جموع الشعب المصري بصفة عامة وجماهير النادي بصفة خاصة بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبًا برئاسة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، على تلك المبادرة الكريمة، والتي تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية مع جمهورية مصر العربية برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وقائد الجمهورية الجديدة، والشكر موصول ومستحق إلى وزيري الشباب والرياضة وكل القيادات السياسية والأمنية في البلدين الشقيقين وسفير جمهورية مصر العربية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي بذلت جهودًا كريمة مشكورة في هذا المقام.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أن تلك المبادرة تقدم رسالة للشباب في البلدين، ودافعًا نحو إعلاء قيم التسامح والروح الرياضية والمزيد من العمل المشترك.

إدارة نادي الزمالك ازمة ثلاثي الزمالك الإمارات العربية المتحدة الرئيس عبدالفتاح السيسي الشباب والرياضة دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد