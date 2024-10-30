السفير التركي في القاهرة يؤكد أهمية الحل العادل للقضية الفلسطينية

أكد السفير التركي بالقاهرة، صالح موطلو شن، أن تركيا أصبحت واحدة من الدول العشر الرائدة في العالم، بفضل الإرادة الحازمة لرئيسها رجب طيب أردوغان.

وأوضح السفير أن تركيا ستواصل التمسك بمبدأ "السلام في الداخل، السلام في العالم" الذي أرساه مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك.

وأضاف السفير أن الأمن والسلام في المنطقة لن يتحققا إلا من خلال إنهاء الاحتلال في فلسطين، مشددًا على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. وتساءل السفير: "كم عدد الفلسطينيين الذين يجب أن يموتوا لوضع حد لهذه المأساة؟"، مؤكدًا أن العالم أكبر من خمسة دول، وأن تحقيق العدالة ممكن من خلال معالجة هذه القضية.

تأتي تصريحات السفير على هامش الاحتفال الذي نظمته السفارة التركية بمناسبة الذكرى 101 لتأسيس الجمهورية التركية، حيث أكد على التزام تركيا العميق بدعم القضية الفلسطينية ورغبة المجتمع الدولي في رؤية إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن وازدهار تحت مظلة الدولتين.