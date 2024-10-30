البنتاجون يحذر من رد إيراني جديد على إسرائيل

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أمس الثلاثاء، من إمكانية قيام إيران بالرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير، مشددة على أنه يجب الاستعداد لجميع حالات الطوارئ.

وأكد متحدث باسم الوزارة وجود إمكانية لقيام إيران بشن هجوم ردا على الهجوم الذي شنه الطيران الإسرائيلي السبت الماضي على أراضيها.

وأضاف المتحدث: "علينا الاستعداد لجميع حالات الطوارئ التي قد تحصل في المنطقة".

وشن سلاح الجو الإسرائيلي فجر السبت الماضي، هجوما على مناطق متفرقة في إيران، ردا على هجومها الصاروخي الباليستي الضخم في الأول من أكتوبر، وأعلن الجيش الإيراني مقتل عدة جنود في ماهشهر جنوب طهران في الهجوم الإسرائيلي على إيران الليلة الماضية.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال عملية "أيام الحساب" في الرد على إيران، وأنه هاجم منظومات صواريخ أرض-جو وقدرات جوية أخرى كانت تهدف لتقييد حرية العمل الجوي الإسرائيلي في إيران.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "‏لقد أغارت طائرات سلاح الجو وبتوجيه استخباري على وسائل إنتاج صواريخ أطلقتها إيران نحو دولة إسرائيل على مدار العام الأخير حيث شكلت هذه الصواريخ تهديدا مباشرا وفوريا لمواطني إسرائيل"، مضيفا: "‏لقد استكملت الغارة وأنجزت أهدافها".

ويوم الاثنين، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن الهجوم على إيران، أضعف قدرة طهران الدفاعية وقدرتها على إنتاج الصواريخ، معتبرا أن ذلك "تغيير في ميزان القوى".