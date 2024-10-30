الرئيس الأوكراني يبحث مع رئيس الوزراء الفنلندي عددا من القضايا الدفاعية

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو، الثلاثاء، تعزيز قدرات الدفاع الجوي، وتوفير ذخيرة المدفعية، والاستثمارات في إنتاج الطائرات بدون طيار والصواريخ الأوكرانية بعيدة المدى.

وذكرت وكالة أنباء "يوكراين فورم"، أن الطرفين ناقشا أيضا تنفيذ صيغة السلام والاستعدادات لقمة السلام الثانية.

وأعرب زيلينسكي، خلال اجتماعه مع أوربو، عن امتنانه لحزم المساعدة والدور القيادي للحكومة الفنلندية ضمن تحالف الحماية المدنية في بناء الملاجئ.

كما أعرب الرئيس الأوكراني أيضا، عن امتنانه لفنلندا لتنظيمها واستضافتها مؤتمرًا في هلسنكي حول تنفيذ النقطة الثامنة من صيغة السلام الخاصة بـ"السلامة البيئية".