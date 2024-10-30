نابولي يهزم ميلان ويحافظ على صدارة الدوري الإيطالي

فاز فريق نابولي على مضيفه ميلان بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب سان سيرو، في قمة الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

بدأ ميلان المباراة بالإسباني ألفارو موراتا كرأس حربة، وعاونه في الخط الهجومي، النيجيري صامويل تشوكويزي والسويسري نوا أوكافور، بينما دخل نابولي بهجوم مكون من، البلجيكي روميلو لوكاكو رفقة الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا وماتيو بوليتانو.

نتيجة مباراة ميلان ضد نابولي

نابولي بدأ المباراة بقوة، وهدد مرمى ميلان مبكرًا، حيث نجح لوكاكو في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، بعدما استلم تمريرة زميله أندريه أنجويسا، التي وضعته أمام المرمى مسددًا الكرة في شباك الحارس مايك ماينان.

وأضاف الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الهدف الثاني لفريق نابولي، وذلك في الدقيقة 43 ليتقدم فريق الجنوب على الروسونيري بثنائية دون رد في الشوط الأول من اللقاء.

وفي الشوط الثاني، ضغط ميلان بقوة على مرمى نابولي، حيث سجل لاعبو الأول هدفًا مبكرًا في الدقيقة 47، ولكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، لتفشل كتيبة المدرب البرتغالي باولو فونسيكا في تعديل النتيجة حتى نهاية اللقاء.

وبتلك النتيجة، حافظ نابولي على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، بينما تجمد رصيد ميلان عند 14 نقطة في المركز الثامن.