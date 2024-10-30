فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة الخليل

الأربعاء 30/أكتوبر/2024 - 12:55 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، مدينة الخليل.

وذكرت مصادر أمنية لـ وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من أحياء المدينة، منها: الجلدة، ولوزا، ومفترق المدارس، ودوار المنارة، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

وقال الناشط عارف جابر، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا في حارة جابر المحاذية للحرم الإبراهيمي الشريف، وأوقفت عددا من الشبان وفتشتهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وأضاف أن قوات الاحتلال تواصل نصب الحواجز العسكرية في الأحياء القريبة من الحرم الإبراهيمي، ومستعمرة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين، كما تواصل فرض حظر التجول في حارة جابر بعد السابعة مساء، يوميا، وتنفذ جولات استفزازية في المنطقة، يتخللها توقيف مواطنين والتنكيل بهم.