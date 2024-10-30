«المصريين الأحرار» يعقد اجتماعًا لمناقشة استراتيجيات العمل المقبلة

عقدت الدكتورة هبة واصل، أمين حزب المصريين الأحرار، اجتماعًا مع أمناء تنظيم الحزب من محافظات مطروح، أسيوط، سوهاج، والقليوبية، بحضور الكاتب الصحفي ريمون ناجي، عضو المكتب السياسي للحزب.

تناول الاجتماع تقييم الأداء خلال الفترة الماضية ومناقشة خطط العمل للمرحلة المقبلة، وفقًا لاستراتيجية الحزب وتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ.

استعرض الأمناء طبيعة العمل في كل محافظة، مشيرين إلى مقوماتها ووسائل تعزيز العمل المجتمعي جنبًا إلى جنب مع النشاط الحزبي، تم التأكيد على أهمية إعداد الكوادر لكافة المناصب، مع ضرورة تكثيف التدريبات للشباب لضمان جاهزيتهم للمرحلة المقبلة.

كما استعرضت الدكتورة هبة واصل ملامح الخطة العامة للحزب وآليات التقييم والمتابعة الدورية، بينما تناول ريمون ناجي المعالم الرئيسية التي تم وضعها في الاجتماعات الأخيرة للمكتب السياسي.

حضر الاجتماع أمناء التنظيم: محمد أبو عين أمين تنظيم أسيوط، علي اللحامي أمين تنظيم مطروح، إيليا ورد أمين تنظيم سوهاج، ومدحت الحجار أمين تنظيم القليوبية.

في ختام الاجتماع، تم تبادل الرؤى بين أمناء التنظيم حول الأنشطة الممكن تنفيذها وتعميمها على جميع المحافظات، بالإضافة إلى جدول العمل المقترح.