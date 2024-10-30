منافسة قوية فى بطولة العالم الـ34  للرماية على الأطباق المروحية

اشتعلت المنافسة فى بطولة العالم الـ٣٤ للرماية على الأطباق المروحية، التى تستضيفها مصر على ملاعب وميداين نادي الصيد المصري فى مدينة ٦ أكتوبر وسط منافسة قوية بين الدورى المشاركة فى البطولة للفوز بأكبر عدد من الميداليات والجوائز، ضمن سلسلة البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للرماية فى مصر، وهي منافسات بطولة العالم الـ٣٤ للرماية، وكأس أفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبرى، والتى تقام فى مصر خلال الفترة من ٢٨ أكتوبر حتى ٣ نوفمبر المقبل.

ويشارك فى منافسات البطولة ٣٠٠ رامٍ ورامية يمثلون ١٩ دولة وهى: البرتغال، فرنسا، أمريكا، بلجيكا، إيطاليا، المكسيك، إنجلترا، الأرجنتين، اليابان، جمهورية التشيك، إسبانيا، سوريا، ليبيا، أرمينيا، الإمارات، الكويت، السعودية، لبنان، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.

وكان ممثلو الاتحاد المصري للرماية، استقبل الوفود المشاركة فى البطولة كما حرص اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصرى للرماية، على متابعة مراسم استقبال الوفود مع أحمد سعفان عضو اللجنة المنظمة لتسهيل وإنهاء جميع إجراءات الدول المشاركة، وتوفير سبل الراحة لهم من إقامة ووسائل النقل وميادين التدريب، مع تقديم كافة المساعدات الفنية واللوجستية لكل الضيوف على أرض مصر.

وأشادت الوفود المشاركة فى بطولة العالم الـ٣٤ للرماية بحُسن الاستقبال وكرم الضيافة، من جانب مسئولى الاتحاد المصرى للرماية معربين عن سعادتهم بالتواجد فى مصر والمشاركة فى أكبر البطولات التى ينظمها الاتحاد الدولي للرماية.

وكشف حازم حسني رئيس اتحاد الرماية أن تنظيم هذه البطولة شرف كبير للرياضة المصرية ورسالة إيجابية قوية لكافة المؤسسات الرياضية فى العالم بعد أن حصلت مصر على احترام العالم كله بتظيم أقوى بطولات للرماية خلال السنوات الماضية.

وكانت منافسات اليوم الأول من البطولة على كأس الرئيس شهدت إثارة كبيرة بين جميع اللاعبين من الدول المشاركة من أجل تحقيق الانتصارات، بينما أقيمت أمس الثلاثاء مسابقة جائزة مصر الكبرى فى "فيتاسك"، وتستكمل منافسات بطولة العالم للرماية اليوم الأربعاء وغدًا الخميس بإقامة منافسات بطولة أفريقيا العاشرة للأطباق المروحية فيتاسك، بينما ستكون منافسات بطولة العالم الـ٣٤ للأطباق المروحية (فيتاسك)، أيام الجمعة والسبت والأحد.

ومن المنتظر أن يقام حفل الختام مساء الأحد المقبل بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى واللواء حازم حسنى رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى للرماية وعدد كبير من الشخصيات الدولية بالاتحاد الدولي للرماية.

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