اليوم.. انطلاق الدوري المصري في شكله الجديد.. مواجهة بين الحرس وسموحة بالإسكندرية.. والطلائع يصطدم بالمصري في السويس

تنطلق، اليوم الأربعاء، مسابقة الدوري المصري لموسم ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥، بالنظام الجديد الذي أعلنت عنه رابطة الأندية المحترفة مع الأندية، بمواجهتين فى غاية القوة والإثارة، بين حرس الحدود وسموحة، والمصري البورسعيدي في ضيافة طلائع الجيش.

ويتضمن النظام الجديد للدوري، حسبما أعلنت عنه رابطة الأندية المحترفة:

_ انطلاق المسابقة ٣٠ أكتوبر المقبل.

_ نهاية المسابقة ٦ يونيو.

_ تتكون البطولة من ١٨ فريقا.

_ تقام البطولة فى المرحلة الأولى من دور واحد.

_ الدور الثاني يتم تقسيم الفرق لمجموعتين، كل مجموعة تتكون من ٩ فرق، الأولى تضم أصحاب المراكز من الأول حتى التاسع والثانية من العاشر إلى الـ١٨.

_ ينتقل كل نادٍ فى المرحلة الثانية بعدد نقاطها سواء المنافسة على اللقب أو المتصارعة على الهبوط

_ يهبط فريقان فقط فى نهاية الموسم.

وتترقب الجماهير بداية الدوري المصري، للموسم الكروي الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥، وستكون ضربة البداية بإقامة مباراتين اليوم الأربعاء حيث يشهد اللقاء الأول مواجهة سكندرية خالصة فى الخامسة مساء على ملعب المكس، حيث يستضيف حرس الحدود العائد لدورى الأضواء والشهرة من جديد نظيره سموحة.

يسعى الحرس تحت قيادة مديره الفنى محمد يوسف، لاستعادة ذكريات الماضى فى اللعب مع الكبار، وعلى الجانب الآخر يأمل سموحة لبداية قوية فى الموسم تحت قيادة مديره الفني أحمد سامى.

وفى الثامنة مساء على استاد السويس الجديد يلتقى فريق طلائع الجيش مع نظيره المصرى البورسعيدي، فى لقاء قوى يسعى فيه كل من عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع، وعلى ماهر المدير الفنى للفريق البورسعيدى إلى بداية قوية وحصد الثلاث نقاط فى بداية مشواره.

وتستأنف مباريات الجولة الأولى يوم الخميس، بمواجهة فى الخامسة مساء بين الجونة بقيادة مديره الفني علاء عبد العال، وزد إف سى بقيادة مجدى عبد العاطي، على ملعب خالد بشارة.

وفى الثامنة مساء على استاد السلام يحل فريق إنبى ضيفا على نظيره مودرن سبورت، فى لقاء قوى بعد تدعيمات الأخير لصفوفه بعدد كبير من الصفقات تحت قيادة مديره الفنى المخضرم طلعت يوسف، إلا أنه يصطدم باستقرار الفريق البترولى مع مديره الفنى سيد ياسين.

وتقام يوم الجمعة ثلاث مباريات قوية تجمع بيراميدز مع بتروجت العائد لدوري الأضواء من جديد على استاد الدفاع الجوى، ويحل الاتحاد السكندرى ضيفا على فاركو بلقاء سكندرى قوى على ملعب برج العرب، وتختتم مواجهات ذلك اليوم بلقاء جماهيري مرتقب يجمع الزمالك مع البنك الأهلى على استاد السلام، حيث يبحث أبناء ميت عقبة عن فوز أول، خاصة أن هدفهم استعادة اللقب الغائب منذ موسمين.

وتختتم مباريات الجولة الأولى السبت المقبل، بإقامة مباراتين، تجمع الإسماعيلى مع غزل المحلة، ويلتقى الأهلى مع سيراميكا كليوباترا فى صدام مكرر بين الفريقين بعد لقاء نصف نهائى السوبر المصرى الأخير.