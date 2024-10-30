الصومال يطرد دبلوماسيا إثيوبيا ويصفه بـ "غير المرغوب فيه"

أمهلت الخارجية الصومالية دبلوماسيا إثيوبيا 72 ساعة لمغادرة البلاد، ووصفته بـ "غير المرغوب فيه" على خلفية قيامه بأنشطة "لا تتناسب مع دوره الدبلوماسي".

وقالت الخارجية الصومالية في بيان لها، إنها اتخذت إجراءات حازمة لحماية المصالح الوطنية والحفاظ على المعايير الدبلوماسية الدولية، مؤكدة التزام الصومال بحماية سيادته وبالقانون الدولي.

وأعلنت الوزارة أن الدبلوماسي الإثيوبي الذي يشغل حاليا منصب المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا في الصومال علي محمد عدن، قام بأنشطة "لا تتفق مع دوره الدبلوماسي".

وأوضحت الخارجية الصومالية أن ما فعله الدبلوماسي الإثيوبي يشكل خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، وخاصة المادتين 41 و42، اللتين تلزمان الدبلوماسيين باحترام قوانين الدولة المضيفة والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها بناء على ذلك تعلن الدبلوماسي الأثيوبي علي محمد عدنان شخصا غير مرغوب فيه، ومطلوباَ منه مغادرة الصومال في غضون 72 ساعة من تلقيه الإشعار.