اليوم.. «كحل» على مسرح الهناجر بمهرجان آفاق مسرحية

يشهد جمهور مهرجان آفاق مسرحية في السابعة مساء اليوم الأربعاء على مسرح مركز الهناجر للفنون، العرض المسرحي "كحل" بمسابقة العروض الطويلة، بمرحلة النهائيات لمهرجان آفاق مسرحية في نسخته العاشرة دورة الفنان نور الشريف، التي تقام على مسرح الهناجر من 29 أكتوبر الجاري وحتى 7 نوفمبر المقبل.

قال مخرج العرض أحمد السيد، إن مسرحية كحل" من تأليف إسراء محبوب، وهو نص بالعامية المصرية، ودراما عائلية مغلقة تتصارع فيها المسئوليات والأدوار مع الماضي والمستقبل وسط غياب الأب ومفهوم الأمان.

وتابع: أن المسرحية تحكي عن عائلة مصرية مكونة من أم وخمسة أبناء وجدة، الأب غائب منذ عشر سنوات بلا رسالة وداع، وهو ما يخلق مشاعر ملتبسة ومسئوليات ناتجة عن ذلك الغياب، فالإبن زياد يقوم مقام الأب باعتباره رجل البيت، بينما عبدالله الابن المغضوب عليه في خلاف دائم مع أمه بسبب المال، والبنات الثلاث مروة في الثلاثينات من عمرها ممن فاتهن قطار الزواج،.وسلمى التي تعيش قصة حب مع علي إبن خالها صلاح، وسارة الفتاة الصغيرة التي أصبحت طالبة في المرحلة الإعدادية ولا تذكر عن أبيها غير الذكريات السعيدة، صلاح وعبير في خلاف دائم بسبب الميراث، والنص يحاكم الماضي والحاضر والمستقبل في حياة تلك الأسرة، حيث ثلاثة أجيال من النساء يدفعن ثمن زيجة خاطئة، والذكور من الأبناء مطلوب منهم القيام بدور الأب.

يشارك في بطولة العمل حسب أدوارهم: "الأم عبير" مارينا حنا نصير، "الجدة سميرة" ناردين نوار موريس، "الخال صلاح" محمد سعيد عبده، "مروة" ندى محمد قطب، "سلمى" نور محمد بيلي، "عبدالله" حسين فادي الزرب، "زياد" محمد سامح محمود، "سارة" سهر محمد الخولي، "علي" عمر محمد النحراوي، "مديحة" نورهان عبدالمنعم محمد، "الأب مصطفى" يوسف أحمد بهيج، إعداد وتنفيذ موسيقي أحمد سامي، ملابس ومكياچ مريم مجدي شاهين، إضاءة وليد درويش، ديكور روماني جرجس، رضوي طارق، مخرج مساعد أشرف قطامش، تأليف إسراء محبوب، وإخراج أحمد محمد السيد.

يذكر أن مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال، وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان، ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.