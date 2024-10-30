بعد التتويج بكأس القارات الثلاث.. الأهلي يحقق 5 مكاسب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عددًا كبيرًا من المكاسب بعد الفوز على نظيره العين الإماراتي، بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة في ربع نهائي بطولة الإنتركونتيننتال.

وسجل ثلاثية الأهلي وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

ونجح الفريق الأحمر في تحقيق 5 مكاسب من الفوز في الكلاسيكو العربي العالمي بكأس إنتركونتيننتال.

حصد الأهلي كأس بطولة الثلاث قارات - آسيا وأفريقيا والأقيانوس - التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتسليمه لكأس وكذلك الميداليات الذهبية عقب نهاية المباراة في احتفالية تليق بالبطل.

كما تأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة الإنتركونتيننتال بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة.

وينتظر الأهلي مباراة قوية مع الفائز من مواجهة باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية، حيث ستقام الأدوار الإقصائية في العاصمة القطرية الدوحة بديسمبر المقبل.

حصل الأهلي على مكافأة مالية كبيرة قدرها 2 مليون دولار بعد الفوز على العين، مع إمكانية زيادة المبلغ في حالة الفوز بنصف النهائي.

ونجح الأهلي في حصد اللقب الثاني بالموسم الجديد بعد التتويج بلقب السوبر المصري للأبطال، على حساب الزمالك مؤخرا.

وأخيرا نجح الأهلي في الفوز على العين الإماراتي في أول مباراة تجمعهما في التاريخ.



