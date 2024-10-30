رابطة العالم الإسلامي تدين إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة (الأونروا)

أدانت رابطة العالم الإسلامي، بأشدِّ العبارات، إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إمعانٍ ممنهجٍ لانتهاكات سلطات حكومة الاحتلال الإسرائيلية التي تستهدف سياسيًا وعسكريًا أجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وقراراتها ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، تجديد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الدعم والتضامن مع الأونروا في مهمّتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.

كما حذر العيسى من خطورة تداعيات هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، والتي تقوّض كلّ الجهودِ المبذولة لإنهاء المآسي على الأراضي الفلسطينية، وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل.