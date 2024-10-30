مباحثات ليبية أمريكية حول جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، والفريق المرافق اجتماعًا بواشطن، مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا "إريك ماير"، ومساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون السياسات الاستراتيجية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "سكوت ريمبرانت" والفريق المرافق لهما.

ونقلت وكالة "وال" الليبية، أمس الثلاثاء، عن مصرف ليبيا المركزي توضيحه، على صفحته الرسمية، أن الاجتماع، الذي عُقد أمس، تناول الوضع الإيجابي بعد استعادة العلاقة مع المراسلين، وخطة مصرف ليبيا المركزي للأشهر القادمة والتي تشمل توفير السيولة وتطوير الدفع الإلكتروني، وتقوية الدينار الليبي وإدارة سوق النقد الأجنبي، ووضع دليل حوكمة للقطاع المصرفي وتعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واستعرض الاجتماع، أهمية بدء حوار لوضع إطار عملي لميزانية موحدة لسنة 2025، ورؤية اقتصادية متوسطة الأجل، وتفعيل دور السياسات الاقتصادية: "النقدية والمالية والتجارية" وتناغمها لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية.

وناقش الاجتماع تعزيز جهود تطبيق متطلبات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن سلامة التحويلات المصرفية والمالية.