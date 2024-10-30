محمد الشناوي: سعداء بالتتويج باللقب.. وجمهور الأهلي اللاعب رقم واحد

قال محمد الشناوي، حارس وكابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق نجح في تقديم مباراة كبيرة أمام العين وفرض سيطرته منذ اللحظة الأولى، وهو ما انعكس على مجريات اللعب، وأدى إلى النتيجة الكبيرة التي فاز بها الفريق بثلاثية دون رد، ليتوج بكأس القارات الثلاث ويتأهل إلى الدور نصف النهائي لكأس إنتركونتيننتال.

وحقق الأهلي الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وأضاف قائد الأهلي في تصريحات صحفية أن جميع اللاعبين تعاهدوا على تحقيق الفوز، من أجل إضافة بطولة جديدة للنادي، خاصة أنها الأولى من نوعها ولم تدخل دولاب بطولات أي فريق إفريقي أو عربي من قبل.

وشدد الشناوي على أن الجيل الحالي من اللاعبين نجح في تحقيق العديد من الإنجازات المختلفة على الصعيد المحلي والقاري والدولي، ولا يدخر جهدًا في أي مناسبة لتمثيل النادي خير تمثيل وإسعاد الجماهير التي لا تتوقف عن دعم الفريق، وتضرب نموذجًا فريدًا في الانتماء لناديها.

وأعرب الشناوي عن سعادته بحمل الكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، لكأس البطولة، بناء على طلب اللاعبين، بعد الدور الكبير الذي يقدمه دائمًا للفريق ودوره في تحفيز اللاعبين وتشجيعهم على مواصلة الانتصارات واعتلاء قمة منصات التتويج المختلفة