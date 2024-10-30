أشرف داري: سعيد بالمشاركة الأولى مع الأهلي والتتويج بكأس إنتركونتيننتال

أكد المغربي أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن فوز الفريق على العين ‏الإماراتي وتوج بكأس القارات الثلاث عن جدارة، بعدما قدم الفريق مباراة قوية اليوم، ‏ونجح في تحقيق فوز كبير بثلاثة أهداف دون رد في بطولة كأس إنتركونتيننتال.‏

وأضاف داري: الأهلي فريق كبير ببطولاته وجماهيره التي كانت حاضرة بقوة في استاد ‏القاهرة لمساندة ودعم اللاعبين والاحتفال معنا بالفوز بكأس جديدة، والتأهل إلى نصف ‏نهائي كأس إنتركونتيننتال.‏

وعبر داري عن سعادته بالمشاركة الأولى له مع الأهلي هذا الموسم، بعدما شارك في ‏الشوط الثاني من مباراة العين، لافتًا إلى أن وجوده اليوم أمر يسعده على المستوى ‏الشخصي ويدفعه لبذل المزيد من الجهد، للمشاركة مع الأهلي والتتويج بالمزيد من ‏البطولات.‏

وأكد مدافع الأهلي أنه فخور بدعم الجماهير ومساندتهم له منذ إعلان التعاقد معه، وأنه ‏يأمل في كتابة تاريخ مع الأهلي والفوز بجميع البطولات مع الفريق.‏