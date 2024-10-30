تعرف على تشكيل النادي المصري لموسم 2024/2025

كشف النادي المصري عن التشكيل الفريق بقيادة الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق لموسم ٢٠٢٤ -٢٠٢٥.

ويلتقي اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر، فريق المصري في مباراة أمام فريق طلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة على استاد السويس، ضمن مباريات الدوري المصري والذي سينطلق غدا.

وقام فريق المصري بعمل تدريبات بدنية مكثفة، وذلك للاستعداد للمباراة.

وكان قد قام رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري برفقة محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق الأول بزيارة تنسيقية لمحافظة السويس، وذلك لإتمام كافة ترتيبات إقامة مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالدوري والتي يستضيفها ستاد السويس الجديد وفقًا للموافقة الأمنية التي حصلت عليها إدارة المصري في هذا الشأن.

للتعرف على تشكيل الفريق انظر الصور التالية:

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