ads
الأربعاء 30 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل النادي المصري لموسم 2024/2025

النادي المصري
النادي المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف النادي المصري عن التشكيل الفريق بقيادة الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق لموسم ٢٠٢٤ -٢٠٢٥.

ويلتقي اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر، فريق المصري في مباراة أمام فريق طلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة على استاد السويس، ضمن مباريات الدوري المصري والذي سينطلق غدا.

وقام فريق المصري بعمل تدريبات بدنية مكثفة، وذلك للاستعداد للمباراة.

وكان قد قام رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري برفقة محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق الأول بزيارة تنسيقية لمحافظة السويس، وذلك لإتمام كافة ترتيبات إقامة مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالدوري والتي يستضيفها ستاد السويس الجديد وفقًا للموافقة الأمنية التي حصلت عليها إدارة المصري في هذا الشأن.

للتعرف على تشكيل الفريق انظر الصور التالية:

IMG_1006
IMG_1006
IMG_1007
IMG_1007
IMG_1008
IMG_1008
IMG_1009
IMG_1009
IMG_1010
IMG_1010
المصري النادي المصري طلائع الجيش مباريات الدوري المصري