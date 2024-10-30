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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المركز الروسي للمصالحة بسوريا: عبور قرابة 3838 شخصا من لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا (أحد أقسام وزارة الدفاع الروسية)، أوليج إيجناسيوك، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 3800 شخص دخلوا الأراضي السورية من لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح إيجناسيوك، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم، أنه "خلال اليوم الماضي، عبر 3838 شخصا الحدود السورية من لبنان عبر حواجز العريضة والجواسية والدبوسية وجسر قمر وجديدة يابوس".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن مركز المصالحة الروسي نفذ عملية إنسانية في مخيم العويجة بمحافظة الحسكة ووزع 2.9 طن من المواد الغذائية على سكانها.

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