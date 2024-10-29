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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة اللبنانية: 2792 شهيدًا و12772 جريحًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن "الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان بلغت حوالي 2792 شهيدًا و12772 جريحًا".
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن ذلك جاء خلال التقرير الصادر عن وزارة الصحة اللبنانية، والذي أشار إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ليوم أمس فقط بلغت 82 شهيدًا و180 جريحًا.

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