الصحة اللبنانية: 2792 شهيدًا و12772 جريحًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن "الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان بلغت حوالي 2792 شهيدًا و12772 جريحًا".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن ذلك جاء خلال التقرير الصادر عن وزارة الصحة اللبنانية، والذي أشار إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ليوم أمس فقط بلغت 82 شهيدًا و180 جريحًا.