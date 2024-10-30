على هامش جولته بمركز نقادة.. محافظ قنا يتفقد عددًا من المشروعات التراثية

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا اليوم، أعمال ترميم قصر "جبرة" بمدينة نقادة، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظة قنا، حيث كان في استقبالهم الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص وتوابعهما،

وقال محافظ قنا، أن قصر الخواجة جبرة يعد أحد المبانى التراثية بالمدينة والذى تضعه المحافظة في خطتها للتنمية السياحية بمركز نقادة ضمن مشروع المحافظة للتنمية العمرانية والسياحية ودعم منتج السياحة الريفية وتنمية المناطق السياحية، لافتا إلى وجود عدد كبير من المباني المميزة بمدينة نقادة ذات طابع تاريخي مميز يمكن الاستفادة منها كبيوت استضافة والترويج لها لتصبح فنادق مفتوحة في تجربة الاندماج المجتمعي المتكامل

وأضاف أنه حريص على النهوض بقنا سياحيا وتضمينها في البرامج السياحية القادمة إلى الأقصر وأسوان و البحر الأحمر ، مشيرًا إلى أن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات السياحية التى تضعها على خريطة السياحة الإقليمية والدولية، في ظل ما تمتلكه من مقومات سياحية فرعونية وإسلامية وقبطية.



كما تفقد محافظ قنا ورشة أنوال الفركة بجمعية تنمية المجتمع بنقادة والتى تعتبر من الحرف التراثية المميزة ويشتهر بها مركز نقادة، و تعمل المحافظة من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على تطويرها وتنميتها بهدف الحفاظ على الحرف التراثية وتوفير فرص عمل حقيقية للعاملين بها.

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