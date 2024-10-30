«علاوة دورية وزيادة مرتبات سنوية».. أهم مكتسبات عمال القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

تعمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب علي مناقشة مواد قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث تقوم اللجنة بعمل جلسات حوار مجتمعي كبير وموسع بين جميع الفئات التي تدخل تحت مظلة القانون لخروج بأفضل قانون يعمل على حماية العمال وكذلك حفظ حقوق صاحب العمل والمؤسسة .

من ضمن المكتسبات التي حافظ عليها المشروع هي إقرار صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص على أن يكون صرفها بصورة سنوية وملزمة على جميع الشركات والجهات التي تخضع لأحكام القانون .

كما ينص على أن زيادة المرتبات تكون بصورة سنوية وبنسبة 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني على أن تتناسب النسبة المتعلقة بالزيادة السنوية مع معدلات التضخم السائدة خلال تلك الفترة التي يتم فيها إقرار العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص .

ووافقت اللجنة علي مشروع القانون من حيث المبدأ تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة بالمجلس للتصويت عليه وإقراره بشكل رسمي .