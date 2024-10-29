وسام أبو علي: سعيد بالفوز على العين وبالاحتفال مع الجماهير بكأس إنتركونتيننتال

قال وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى إن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام ‏العين الإماراتي وحقق فوزًا مستحقًّا بثلاثة أهداف دون رد، وتوج بلقب أبطال القارات الثلاث ‏والتأهل إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وأضاف مهاجم الأهلي: فرضنا سيطرتنا وأسلوب اللعب على العين الإماراتي من ‏البداية. تحدثنا قبل المباراة وكانت تعليمات الجهاز الفني واضحة بضرورة الضغط القوي، ‏وهو ما تم تنفيذه من البداية ونجحنا في تسجيل الهدف الأول في المباراة بعد خطأ دفاعي من ‏فريق العين.‏

وواصل أبو علي: كل الاحترام لفريق العين الإماراتي والفوز بثلاثة أهداف لا يقلل ‏منهم على الإطلاق، ولكن الأهلي كان الأكثر رغبة في الفوز للاحتفال مع جماهيره التي ‏احتشدت في مدرجات استاد القاهرة لدعم اللاعبين.‏

واختتم تصريحاته أن الحضور الجماهيري اليوم كان حافزًا قويًّا ‏للاعبين، وأنه شرف كبير له أن يلعب في وجودهم والاحتفال معهم بالتتويج بالبطولات.‏