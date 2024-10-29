وسام أبو علي: سعيد بالفوز على العين وبالاحتفال مع الجماهير بكأس إنتركونتيننتال

قال وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى إن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام العين الإماراتي وحقق فوزًا مستحقًّا بثلاثة أهداف دون رد، وتوج بلقب أبطال القارات الثلاث والتأهل إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.
وأضاف مهاجم الأهلي: فرضنا سيطرتنا وأسلوب اللعب على العين الإماراتي من البداية. تحدثنا قبل المباراة وكانت تعليمات الجهاز الفني واضحة بضرورة الضغط القوي، وهو ما تم تنفيذه من البداية ونجحنا في تسجيل الهدف الأول في المباراة بعد خطأ دفاعي من فريق العين.
وواصل أبو علي: كل الاحترام لفريق العين الإماراتي والفوز بثلاثة أهداف لا يقلل منهم على الإطلاق، ولكن الأهلي كان الأكثر رغبة في الفوز للاحتفال مع جماهيره التي احتشدت في مدرجات استاد القاهرة لدعم اللاعبين.
واختتم تصريحاته أن الحضور الجماهيري اليوم كان حافزًا قويًّا للاعبين، وأنه شرف كبير له أن يلعب في وجودهم والاحتفال معهم بالتتويج بالبطولات.