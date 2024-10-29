الكويت تدين وتستنكر بشدة تشريع الاحتلال بحظر عمل وكالة (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتشريع الصادر في إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) بالأراضي الفلسطينية المحتلة الأمر الذي سيحد من قدرة الوكالة على تقديم الدعم والخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين العزل.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان أمس الثلاثاء، أن دولة الكويت تعتبر هذا التشريع جزء من سلسلة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2417 الذي يدين بشدة استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال في حالات النزاع كما يدين بشدة المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة وهو القرار الذي شاركت دولة الكويت في تقديمه خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2018 - 2019.

وجددت دولة الكويت، وفق البيان، مطالبتها لمجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من إبادة جماعية ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي وضمان عدم إفلات الكيان المحتل من العقاب جراء الجرائم الممنهجة التي يرتكبها بحق الفلسطينيين المدنيين العزل.