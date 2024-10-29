ads
الأربعاء 30 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نابولي يدك شباك ميلان بثنائية في الشوط الأول

مباراة ميلان ضد نابولي
مباراة ميلان ضد نابولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دك فريق نابولي شباك مضيفه ميلان بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب سان سيرو، في قمة الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

يقود الإسباني ألفارو موراتا تشكيل ميلان أمام نابولي، حيث يتواجد على رأس هجوم الروسونيري، ويعاونه النيجيري صامويل تشوكويزي والسويسري نوا أوكافور.

بينما يتصدر البلجيكي روميلو لوكاكو تشكيل نابولي أمام ميلان، رفقة الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا وماتيو بوليتانو.

مباراة ميلان ضد نابولي

بدأ نابولي المباراة بقوة، وهدد مرمى ميلان مبكرًا، حيث نجح المهاجم روميلو لوكاكو في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، بعدما استلم تمريرة زميله أندريه أنجويسا، التي وضعته أمام المرمى مسددًا الكرة في شباك الحارس مايك ماينان.

وأضاف الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الهدف الثاني لفريق نابولي، وذلك في الدقيقة 43 ليتقدم فريق الجنوب على الروسونيري بثنائية دون رد في الشوط الأول من اللقاء.

ويسعى فريق نابولي للفوز على ميلان؛ من أجل الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، والابتعاد عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان.

يتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، بينما يأتي ميلان في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

نابولى ميلان الدورى الإيطالى مباراة ميلان ضد نابولي مباراة نابولي وميلان لوكاكو كفاراتسخيليا