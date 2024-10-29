نابولي يدك شباك ميلان بثنائية في الشوط الأول

دك فريق نابولي شباك مضيفه ميلان بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب سان سيرو، في قمة الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

يقود الإسباني ألفارو موراتا تشكيل ميلان أمام نابولي، حيث يتواجد على رأس هجوم الروسونيري، ويعاونه النيجيري صامويل تشوكويزي والسويسري نوا أوكافور.

بينما يتصدر البلجيكي روميلو لوكاكو تشكيل نابولي أمام ميلان، رفقة الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا وماتيو بوليتانو.

مباراة ميلان ضد نابولي

بدأ نابولي المباراة بقوة، وهدد مرمى ميلان مبكرًا، حيث نجح المهاجم روميلو لوكاكو في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، بعدما استلم تمريرة زميله أندريه أنجويسا، التي وضعته أمام المرمى مسددًا الكرة في شباك الحارس مايك ماينان.

وأضاف الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الهدف الثاني لفريق نابولي، وذلك في الدقيقة 43 ليتقدم فريق الجنوب على الروسونيري بثنائية دون رد في الشوط الأول من اللقاء.

ويسعى فريق نابولي للفوز على ميلان؛ من أجل الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، والابتعاد عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان.

يتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، بينما يأتي ميلان في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.