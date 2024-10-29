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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

زينة ناعية حسن يوسف: "كان من أعظم خلق الله"

الفنان الكبير الراحل
الفنان الكبير الراحل حسن يوسف
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نعت النجمة الكبيرة زينة الفنان القدير الراحل حسن يوسف عبر حسابها بموقع إنستجرام قائلة :"ألف رحمة ونور عليك كان من أعظم خلق الله الفنان الخلوق المحترم الاستاذ حسن يوسف نعزي أنفسنا والأسرة الكريمة  ربنا يصبرك  يا عمر أنت ووالدتك وأخواتك"
الجدير بالذكر أن  الفنان حسن يوسف أثري الساحة الفنية  بالعديد من الأفلام السينمائية الشهيرة منها : "نساء وذئاب، فى بيتنا رجل، مذكرات تلميذة، قاضي الغرام، الخطايا، على ضفاف النيل، زقاق المدق، الشيطان الصغير، أم العروسة، المغامرون الثلاثة، خان الخليلي، والثلاثة يحبونها" .

فى التليفزيون قدم مجموعة من المسلسلات الخالدة منها على سبيل المثال لا الحصر: " ليالي الحلمية، إمام الدعاة، والإمام النسائي، زهرة وأزواجها الخمسة، الإمام المراغي، زينب والعرش"، بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية والإذاعية .

زينة ناعية حسن يوسف البوابة نيوز