يعطي تسهيلات ضريبية جديدة.. «خطة البرلمان» تناقش قانون المنازعات الضريبية اليوم

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة لمناقشة قانون المنازعات الضريبية.

وأكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد غدا اجتماعا هامًا مشتركًا مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأضاف «سالم» أن هذا القانون يأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة المالية لخفض عدد المنازعات الضريبة والحد منها وتسهيل الإجراءات الضريبية من خلال حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية.



وأشار إلى أن ما تقوم به وزارة المالية حاليًا من تيسيرات ضريبية يعد نقلة هامة في علاقة الممولين بالمصلحة وزيادة الحصيلة الضريبية.

ورفع المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 10 من شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك بعد الموافقة على إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.