(إيد على إيد) ندوة بكلية التربية جامعة الفيوم ..صور

نظمت كلية التربية بجامعة الفيوم بالتعاون مع إدارة الاتحاد والمعسكرات بالإدارة العامة لرعاية الشباب،اليوم ندوة بعنوان (إيد على إيد) ضمن مهرجان الندوات الذاتية حاضرت خلالها الطالبة فوزية ممدوح بالفرقة الرابعة قسم علم النفس، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، وفي إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصري وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية ومبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

عقدت الندوة بحضور الدكتورة آمال جمعة عبد الفتاح عميد الكلية، والدكتورة علا عبد الرحيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور عبد الناصر عبد الدايم منسق الأنشطة الطلابية بالكلية ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب .

يذكر أن لجنة تحكيم مهرجان الندوات الذاتية تتكون من الدكتور وائل طوبار رئيساً وعضوية الدكتور مي مواهب بكلية العلوم، والدكتور بيومى طاحون بكلية دار العلوم، والدكتور محمد كمال بكلية الآداب.

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