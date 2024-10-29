وزير الرياضة يهنئ الأهلي بالصعود لدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتننتال

تقدم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتهنئة الي مجلس ادارة النادي الأهلي وفريق كرة القدم ، بعد تحقيقه الفوز اليوم بثلاث أهداف مقابل لاشيء علي نظيره فريق العين الإماراتي

وحرص وزير الشباب والرياضة علي مؤازرة فريق النادي الأهلي من المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في الدور الربع نهائي لبطولة إنتركونتيننتال 2024 كأس القارات للأندية الأبطال وشهدت فوز الأهلي بالمباراة وتتويجه بكأس أفريقيا -اسيا- المحيط الهادي .

واثني وزير الرياضة علي الأداء الرجولي للاعبين وجهازهم الفني من بداية المباراة حتي إطلاق الحكم لصافرة النهاية ، مضيفاً ان كرة القدم تعيش ازهي عصورها علي مستوي الفرق المصرية والمنتخبات القومية نتيجة دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية بصفة عامة وكرة القدم المصرية بصفة خاصة، والتي باتت تجني ثمار التخطيط الجيد من خلال حصد مزيد من الانتصارات

كما اشاد بالتنظيم الجيد والحضور الجماهيري الكبير الذي شهدته المباراة اليوم .

بذلك الفوز يتأهل فريق النادي الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في انتظار الفائز من باتشوكا وبطل أمريكا الجنوبية الذي سيتحدد يوم 30 نوفمبر المقبل.