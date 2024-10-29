رحلة صيد تنتهي بمصرع وإصابة شخصين في انفجار جسم غريب بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر شمال بحيرة قارون بالأتجاه الأقليمي دائرة محافظة الجيزة بالقرب من حدود الفيوم، بسبب انفجار جسم غريب أثناء قيامهما بصيد الطيور بالشباك وجمع الخردة، ما أدى إلى وفاة شخص في الحال، وإصابة آخر. وتم نقل المصاب إلى المستشفى، ونقل المتوفى الى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة طاميه بورود اشارة من غرفة عمليات شرطه النجدة بتلقيه بلاغ من مستشفي الفيوم الجامعي بوصول شخص متوفي واخر بحاله حرجة اثر انفجار جسم غريب عثر عليه شخصان اثناء رحلة صيد للطيور بالشباك وجمع الخرده، وأثناء تفقدهما للجسم انفجر فيهما

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علي الفور انتقل قوات الأمن إلى المستشفي، وتبين من التحريات الأولية أنها أثناء قيام مجموعه من هواة صيد الطيور بصحراء قرية رفائيل لقي شخص مصرعة وأصيب آخر اثر انفجار جسم غريب فيهما مما ادي الي مصرع شخص يدعى " عثمان بليدي فتحي، 26 سنه، وأصابه اخر محمد صالح عثمان، 23 سنه، مصاب بجرح قطعي بالقدم اليمني.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من إستخراج تصريح الدفن وذلك لدفنه في مقابر اسرته.