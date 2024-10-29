وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة



عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إجتماعاً اليوم مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومن بينهم وزارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بحضور عدد من قيادات الوزارة .

شهد الاجتماع استعراض الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات و عدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال وجهود حل أي مشكلات أو معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم ، وكذا جهود تسهيل وتبسيط الاجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بقانون المحال العامة وفقاً للمنظومة الخاصة بالقانون بما يساهم في التيسير علي أصحاب المحال الغير مرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق أوضاعهم .