مصرع شخصين في مقلب عرب العليقات بالخانكة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون بمقلب القمامة العمومي بعرب العليقات التابع لمركز ومدينة الخانكة بالقليوبية، أثناء تعاملهم مع إحدى المواد الكيماوية.

تلقى رئيس مباحث مركز الخانكة، بلاغا من الأهالي يفيد بوفاة شخصين، أثناء تعاملهم مع إحدى المواد الكيماوية، بمقلب للقمامة، في عرب العليقات، دائرة المركز حيث سقطت عليهم كمية من المواد الكيماوية وحدث لهم تهيج حاد في الجهاز التنفسي والاختناق، وانتفاخ في الجسم.

جرى نقلهم إلى مستشفيات داخل المحافظة وخارجها بعد ذهابهم إلى منازلهم، وتوفي على أثر ذلك شخصان، الأول يدعى "حسن الصعيدي" بمستشفى بنها التعليمي، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إسفكسيا الاختناق، ولا توجد شبهة جنائية.