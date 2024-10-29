كولر: هدفنا التتويج بكل البطولات ونشكر جماهير الأهلي على الدعم

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي عن سعادته بالفوز على العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال، مشيرًا إلى أن كل اللاعبين بذلوا جهدًا كبيرًا خلال المباراة، وتألقوا جميعًا وكانوا عند حسن الظن بهم، ولم يبخل أي منهم بنقطة عرق في سبيل تحقيق الهدف.

ووجه كولر الشكر إلى جماهير الأهلي، التي ساندت الفريق في الملعب منذ انطلاق المباراة، موضحًا أنه يطمح في تحقيق المزيد من الألقاب والبطولات مع الفريق خلال المرحلة القادمة، بعد أن حقق 11 لقبًا، وهو الأمر الذي يرفع سقف طموحاته.

وأضاف أنه يطمح إلى الفوز بكل المباريات التى يخوضها، ولكن هذا الأمر قد يكون متاحًا بصفة مستمرة، ولكن نعمل كل ما في جهدنا من أجل الوصول إلى الفوز والوصول إلى نقطة أبعد في البطولة.