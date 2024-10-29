التعاون يقصي رونالدو والنصر من كأس ملك السعودية

نجح فريق التعاون في إقصاء نظيره النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، من بطولة كأس ملك السعودية، بعد الفوز عليه بهدف للا شيء.

وفاز التعاون على النصر بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك السعودية.

رونالدو يهدر ركلة جزاء والنصر يودع كأس الملك

شارك رونالدو أساسيًا في تشكيل النصر أمام التعاون، بعدما غاب عن المباراة الأخيرة لفريقه في الدوري السعودي أمام الخلود.

ولعب رونالدو المباراة كاملة، وأهدر ركلة جزاء في الوقت القاتل من اللقاء، حيث نفذ ركلة في الدقيقة 90+6، وسددها أعلى مرمى حارس التعاون، ليهدر فرصة التعادل للعالمي، الذي ودع البطولة بعد نهاية المواجهة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد سيطرة من النصر على مجريات اللعب، والاستحواذ على الكرة.

في الشوط الثاني، سجل وليد الأحمد هدف التعاون والمباراة الوحيد في الدقيقة 71 من صناعة فيصل فجر، قبل أن تستمر محاولات النصر في تعديل النتيجة، ولكن باءت بالفشل ليودع رفاق كريستيانو رونالدو بطولة كأس الملك من دور الستة عشر.