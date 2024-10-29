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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي تعود للواجهة.. أزمة جديدة بين نتنياهو وجالانت

وزير الدفاع الاسرائيلي
وزير الدفاع الاسرائيلي
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عرض برنامج «ملف اليوم» من تقديم الإعلامي كمال ماضي، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان : «إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي تعود للواجهة.. أزمة جديدة بين نتنياهو وجالانت».

وقال التقرير، إن شرارة الخلاف بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت تعود من جديد إلى واجهة الأزمات الداخلية في إسرائيل.

وأكد أن الخلاف عاد ليطفو على السطح مع عودة الحديث عن إقالة جالانت على خلفية معارضته لمشروع قانون الإعفاء من التجنيد الذي يتمحور حول إعفاء اليهود المتشددين الحريديم من الخدمة العسكرية في الجيش وهو المشروع الذي يحظى بأولوية قصوى على جدول أعمال الكنيست الإسرائيلي الذي افتتح دورته الشهرية بعد عطلة استمرت 3 أشهر.

وأوضح التقرير أنه وفق «نتنياهو» بعد ضربة إيران بات من الممكن إقالة جالانت ولم يتحدث نتنياهو عن إمكانية إقالة جالانت فقط بل وعد شركائه في الحكومة بتحقيق ذلك، ولعل ما ساهم في ارتفاع حدة الخلافات بين نتنياهو جالانت، إدلاء الأخير بتصريحات أن إدارة الحرب في غزة تفتقر إلى الاتجاه الواضح معتبرا إياها بلا بوصلة.

وطالب جالانت بتحديد أهداف الحرب لتتوافق مع التطورات الميدانية خاصة وأن تبادل الضربات المباشرة بين إسرائيل وإيران يزيد الحاجة إلى عقد مناقشة والنظر بالأهداف بشكل شامل على الساحات المختلفة والترابط بينها.

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